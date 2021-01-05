БРСМ избрал представителей для участия в VI Всебелорусском народном собрании

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На VII Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи избраны 140 участников VI Всебелорусского народного собрания, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

"На пленуме, который состоялся сегодня в Республиканском доме молодежи, участниками Всебелорусского народного собрания избраны лучшие представители нашей организации, которые в составе молодежной команды будут представлять на форуме народной дипломатии интересы молодых белорусов. Мы открыто обсуждали каждую кандидатуру и избрали самых достойных ребят, которые представляют абсолютно разные сферы, а некоторые из них были удостоены государственных наград. При этом мы старались соблюсти гендерный баланс: 48,2% - девушки, 51,8 - парни", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Среди представителей молодежной организации участниками ВНС избраны студенты, молодые руководители предприятий, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены, представители молодежных общественных институтов.

"Всего БРСМ избраны 140 участников Всебелорусского народного собрания. Из них - 75,2% представлены активом БРСМ из числа работающей молодежи: работники промышленных и сельхозпредприятий, служащие, военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси, сотрудники органов и подразделений внутренних дел МВД, белорусские спасатели, педагоги, представители здравоохранения, средств массовой информации, лидеры территориальных организаций союза молодежи. 15,6% - студенты учреждений высшего образования и магистранты, представители ссузов. 9,2% - депутаты районных Советов депутатов, члены молодежных парламентов разных уровней и спортсмены. К слову, резерв мы тоже сформировали", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что Всебелорусскому народному собранию предшествовала работа сотен молодежных дискуссионных площадок по всей стране. "Мы дискутировали с ребятами на самые разные темы - от первого рабочего места, формирования условий труда и заработной платы, доступного жилья, информационных и социальных технологий, до воспитания настоящего гражданина-патриота своей страны, который будет любить Беларусь, бережно хранить, развивать и передавать своим детям и внукам ее традиции", - добавил он.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-