БРСМ крайне обеспокоен провокационными действиями Латвии и Литвы в отношении госфлага Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи крайне обеспокоен провокационными действиями Латвии и Литвы в отношении Государственного флага Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление общественного объединения.

"От имени многотысячной команды общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" заявляем, что мы крайне обеспокоены провокационными действиями властей Латвии и Литвы в отношении Государственного флага Республики Беларусь. Эти низкие и абсурдные поступки подчеркивают слабость в принятии самостоятельных решений со стороны руководства Литвы и Латвии, демонстрируют предательство и неуважение к государственным символам нашей страны, насаждают политику экстремизма и целенаправленно работают на разъединение белорусской нации, - говорится в заявлении. - Мы категорически осуждаем посягательства некогда дружественных Беларуси стран-соседок на суверенитет и безопасность нашей молодой и независимой Родины и выступаем против вмешательства в ее внутренние дела".-0-