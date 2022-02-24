БРСМ об Украине: молодежная политика не может строиться на ненависти к другим народам и национализме

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная политика не может строиться на ненависти к другим народам, милитаризме, национализме и культе грубой силы. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета БРСМ, сообщает БЕЛТА.

"На примере Украины мы видим, что молодежная политика не может строиться на ненависти к другим народам, милитаризме, национализме и культе грубой силы. Это не добавляет прочности государственным структурам и не приводит ни к чему, кроме глубокого раскола общества, чего и добиваются внешние игроки, - говорится в заявлении. - К сожалению, украинское общество и украинская молодежь несколько лет подряд искусственно накачивалось ненавистью к России, а в последнее время - и к нашей республике, которую сегодня также пытаются обвинить в военной агрессии. Однако именно Президент Беларуси всегда выступал за мирное урегулирование любых конфликтов, в том числе и на территории Украины. Тем не менее Минские соглашения, достигнутые при участии Беларуси, никак не исполнялись, а затяжная война была выгодна всем украинским правящим группам".

Союз молодежи подчеркнул: "Символично, что в Год исторической памяти мы имеем возможность увидеть закономерный итог провальной националистической политики, которая разъединяет общество. Уверены, что долговременные последствия 2020 года, если бы мы, а прежде всего наш Президент, не защитили действующую власть и не сохранили свой социально-политический курс, были бы не менее тяжелыми для нашего народа".

Центральный комитет Белорусского республиканского союза молодежи выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине любыми необходимыми средствами.-0-