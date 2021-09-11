БРСМ объявил о старте нового сезона "100 идей для Беларуси"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартует 11-й сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"Проект "100 идей для Беларуси" за 10 лет стал не только визитной карточкой БРСМ, но и брендом молодой независимой Беларуси. Впервые проект стартовал 11 сентября 2011 года, и весьма символично, что его очередной сезон начинается именно сегодня. Мы приглашаем к участию в "100 идей для Беларуси" молодых людей в возрасте от 14 до 31 года, авторские коллективы и молодых ученых в возрасте до 35 лет. Традиционно положением определены две основные группы участников. Первая - учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Вторая группа - студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые", - рассказала Наталья Столпинская.

Свои заявки молодые инноваторы могут направлять посредством заполнения формы на сайте 100ideas.by. "Срок подачи заявок - до 10 октября 2021 года. Материалы должны максимально четко и понятно описывать проект, его актуальность, новизну, цели и задачи, которые будут решены при реализации проекта, а также технические (экономические, социальные) преимущества проекта, - пояснила руководитель проекта. - Далее в соответствии с положением пройдет отбор заявок, районные либо зональные выставки молодежных проектов и научно-технических разработок с определением победителей, которые примут участие в областных (Минском городском) турах. В это же период свои проекты презентуют представители НАН Беларуси. Финальный тур запланирован на февраль 2022 года".

По словам Натальи Столпинской, определены 10 номинаций проекта: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)", "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)", "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество и социальная сфера", "Лучшая бизнес-идея".

Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-