4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ планирует развивать в Беларуси проект "Молодежное правительство", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"БРСМ планирует развивать в Беларуси проект "Молодежное правительство" с целью обучения и продвижения молодых профессионалов для работы на государственной службе. Чтобы перенять опыт лучших практик в этом направлении наша команда была направлена на III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны", который прошел с 27 по 30 ноября в Казани, и приняла участие в работе международной площадки форума "Молодежное самоуправление: лучшие практики". Состоялась презентация стран - участниц форума. В частности, свои наработки представили Армения и Беларусь. Кроме того, участники провели интерактивную сессию по внесению предложений по дополнительным направлениям работы молодежных правительств", - рассказала Олеся Сазанкова.

По ее словам, особое значение уделяется укреплению дружественных отношений и развитию сотрудничества в области реализации молодежной политики. "В текущем году молодежные организации Беларуси и Татарстана начали активное взаимодействие. Состоялся ряд визитов в Казань, прошли двусторонние встречи, представители союза молодежи принимали участие в молодежных форумах. Для развития дальнейших контактов БРСМ, Ассоциация молодежных правительств России, Молодежное правительство Татарстана выступили с инициативой подписания соглашений о сотрудничестве", - отметила руководитель международного протокола.

Олеся Сазанкова подчеркнула, что церемония подписания двусторонних документов запланирована на 12 декабря. "Целью этого соглашения станет обеспечение взаимодействия молодежных правительств стран СНГ и наиболее успешных молодежных организаций, общение на значимых площадках, а также реализация социальных проектов, - сказала она. - Отношения наших организаций в области реализации молодежной политики обладают высоким потенциалом. Они нацелены на формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение ее в общественную, политическую, социальную и экономическую жизнь и межгосударственное сотрудничество".-0-