22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ планирует шире использовать информационные технологии в работе с молодежью, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Современные информационные технологии не стоят на месте, и Белорусский республиканский союз молодежи старается идти в ногу со временем. Именно поэтому был разработан современный электронный информационный продукт - база данных членов нашей организации, которая аккумулирует всех ребят, состоящих в БРСМ от самой маленькой первички до самой крупной. На сегодняшний день идет процесс активного заполнения единой базы, в который вовлечены все наши территориальные структуры", - сказал Олег Дикун.

По его словам, база данных напрямую связана с проектом "Молодежный билет - твоя социальная защита". "Проект предусматривает выдачу билетов члена БРСМ в виде современной пластиковой карты, включающей различные модули идентификации и все необходимые данные человека, в том числе фамилию, имя, отчество члена организации, дату его рождения, дату и место выдачи билета, а также фотографию и личный номер, уникальный код принадлежности к области и конкретному территориальному комитету, а в дополнение - возможность участия в ряде программ лояльности", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун подчеркнул, что сегодня при приеме в организацию ее новым членам выдаются исключительно билеты нового образца. "В случае, если обладатель билета старого образца захочет произвести обмен на пластиковый, то он может обратиться в территориальный комитет своей организации БРСМ", - добавил он.-0-