БРСМ подвел итоги третьего трудового семестра

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи подвел итоги третьего трудового семестра-2019. Торжественная церемония прошла в концертном зале ЗАО "Атлант" в Минске на полях Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения!", передает корреспондент БЕЛТА.
Участников мероприятия приветствовал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Он вручил студенческому стройотряду "Эврика" Полоцкого государственного университета, работавшему на Всебелорусской молодежной стройке, - победителю конкурса "Трудовой семестр" в номинации "Лучший трудовой отряд" по итогам 2019 года переходящее знамя. А сельскохозяйственный филиал "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго" удостоен знамени в номинации "Лучший наниматель".
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