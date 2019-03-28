БРСМ помогает сформировать команды стюардов II Европейских игр

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи помогает сформировать команды стюардов II Европейских игр, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

"БРСМ предлагает молодежи использовать уникальную возможность и присоединиться к дружной команде участников II Европейских игр. В частности, в данный момент мы помогаем сформировать команды стюардов. Это персонал, который будет помогать следить во время игр за поддержанием общественного порядка и безопасности зрителей на стадионе, обеспечивать проходную систему на спортивные состязания. По положению это должны быть совершеннолетние юноши, в хорошей спортивной форме, потому что порой работа стюарда на одном из объектов может достигать до 12 часов в сутки", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, стоит задача набрать около 300 таких ребят. "Конечно, предпочтение мы отдаем ребятам, которые живут в Минске. Но в команды стюардов изъявила желание попасть и иногородняя молодежь, поэтому мы будем решать вопросы с проживанием", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что заслуженные люди страны: спортсмены, общественные деятели, представители науки, культуры, искусства, а также наиболее активные представители БРСМ станут участниками эстафеты огня "Пламя мира". Как сообщалось ранее, "Пламя мира" будет зажжено 3 мая в Риме. 12 мая оно отправится по всем знаковым местам Беларуси. Длительность эстафеты 50 дней, в ней будут задействованы 450 факелоносцев. Финальным этапом эстафеты станет вынос "Пламени мира" на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске.

Среди активистов союза молодежи от Брестской области в состав факелоносцев вошла финалистка международного конкурса SanRemo Junior (Италия), студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, дважды финалистка национального отбора детского "Евровидения" в 2013 и 2014 годах, волонтер и участница республиканских благотворительных проектов Ангелина Пиппер. Витебскую область представит трехкратный чемпион мира, восьмикратный обладатель Кубка мира, чемпион мира среди профессионалов, мастер спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу Сергей Скиба.

"В состав факелоносцев от Гродненской области вошел лауреат второй степени республиканского этапа "Властелин села - 2015", победитель республиканского туристического слета "Олимпия-2018" Андрей Полойко, от Минской - мастер спорта международного класса, чемпион Европы по жимовому двоеборью и по многоповторному жиму штанги лежа, рекордсмен Беларуси, России, Европы и мира по русскому жиму и жимовому марафону, организатор республиканских и международных соревнований по силовым видам спорта Павел Клындюк. В числе факелоносцев, которые пронесут "Пламя мира" по территории Беларуси, будет и первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк", - подчеркнула Александра Гончарова.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). На мультиспортивном форуме в Минске соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-