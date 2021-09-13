БРСМ посвятит Дню народного единства форум студенческих отрядов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", посвященный Дню народного единства, пройдет в Минске 15 и 16 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Накануне самого молодого государственного праздника страны в Минске встретятся более 700 участников трудового движения из всех регионов Беларуси. Молодежная команда для участия в форуме была сформирована на конкурсной основе. Желающих было много. Однако в первую очередь в столицу приедут бойцы трудовых проектов "Город молодости", "Атлант 2021", "Толочин 2021", "Орленок", "Кузбасс 300", МКС, областных молодежных строек, лучшие ребята, которые проявили себя во время работы отрядов в районах", - рассказал Александр Прохоров.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, программа форума насыщена мероприятиями и интерактивами. "В первый день участники форума познакомятся со спецификой работы Парка высоких технологий, а также предприятий Минска и области, таких как "Атлант", БЕЛАЗ, МАЗ, Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, "БЕЛДЖИ" и других. Здесь они обменяются компетенциями, обсудят с руководством ряд вопросов, касающихся формирования и работы на них студотрядов, - дополнил он. - Традиционно в программу форума включен патриотический блок. Молодежь возложит цветы к Памятному знаку в честь освободителей Беларуси, стеле "Минск - город-герой", высадит в парке Победы на месте закладки яблоневого сада в честь 100-летия комсомола 17 молодых яблонь, олицетворяющих мир, единение и дружбу, украсит каждое дерево красно-зеленой ленточкой. Кроме того, молодежь посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Накануне, 14 сентября, делегаты форума встретятся с руководством областей и обсудят ряд вопросов относительно дальнейшего развития движения. Эти и другие вопросы будут озвучены на открытом диалоге".

Одним из центральных мероприятий форума "Молодость. Труд. Единство" станет одноименный республиканский марафон студенческих отрядов. Его старт запланирован на 15 сентября во Дворце Республики во время гала-концерта мастеров искусств и творческих коллективов студенческих отрядов. "Во Дворце Республики соберется самый большой в истории сводный студенческий отряд - 3 тыс. человек. Мы предложим юношам и девушкам совершить своеобразное путешествие по нашей стране, познакомиться с деятельностью отрядов различных профилей, вместе спеть любимые песни. Марафон продолжит свой путь по регионам Беларуси. Это будет настоящий праздник студенческих отрядов с подведением итогов третьего трудового семестра и чествованием лучших участников движения. Подвести итоги марафона ориентировочно планируем в первой декаде декабря, во время закрытия третьего трудового семестра", - подчеркнул Александр Прохоров.

Во второй день форума состоится открытый чемпионат "Ведаю Беларусь" среди участников студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт страны.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В этом году Республиканский штаб студенческих отрядов реализовал пять республиканских и международных трудовых проектов. В составе студенческих отрядов трудоустроены более 26 тыс. юношей и девушек. Трудовой семестр продолжает активная фаза работы студенческих сельскохозяйственных отрядов.-0-