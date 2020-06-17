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17 июня 2020, 20:26

БРСМ презентовал опыт волонтеров в борьбе с COVID-19 на международной площадке

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи презентовал опыт работы волонтеров COVID-19 на международной онлайн-площадке Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

Представители союза молодежи приняли участие в онлайн-семинаре по обмену опытом борьбы с COVID-19 молодых лидеров стран ШОС, где был презентован опыт работы белорусских волонтеров. "В частности, нами была отмечена работа волонтерской команды COVID-19 Красного Креста и Белорусского республиканского союза молодежи по профилактике распространения инфекции, помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, а также поликлиникам в доставке пациентам почтенного возраста рецептов для планового лечения", - рассказала Олеся Сазанкова.

Тематическая онлайн-площадка объединила более 30 представителей молодежных организаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Узбекистана и других стран, а также молодежных СМИ Китая. Работа велась на трех языках: китайском, русском и английском - с синхронным переводом.

"От белорусской стороны с докладом выступила секретарь ЦК БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова, которая от имени белорусской молодежи поблагодарила КНР за вовремя оказанную гуманитарную помощь Беларуси. Она также подчеркнула, что в стране приняты все меры для обеспечения безопасности жизни белорусских граждан. В борьбе с COVID-19 консолидировались органы государственной власти, частный бизнес, общественные организации. Медицинские учреждения обеспечены необходимым оборудованием, в том числе средствами индивидуальной защиты, медики справляются с ситуацией и продолжают спасать жизни пациентов с COVID-19", - добавила Олеся Сазанкова.

Организатором молодежной площадки выступил Китайский молодежный центр международных обменов при поддержке Всекитайской федерации молодежи.-0-

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