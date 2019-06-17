БРСМ приглашает принять участие в создании альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает принять участие в создании национального фотоальбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы", сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель ЦК ОО "БРСМ", координатор патриотического проекта "Молодежный марафон "75" Роман Мамченко.

По его словам, на страницах фотоальбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы" будут размещены фотоснимки воинов-освободителей, прадедов, дедов и отцов, защищавших и освобождавших страну от немецко-фашистских захватчиков с их краткой биографией. Сбор уникального материала для создания фотоальбома - одна из важных задач патриотического проекта "Молодежный марафон "75", который в эти дни проходит в Беларуси.

"Молодежную инициативу во время торжественного мероприятия у монумента Победы в Минске 9 мая поддержал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства дал нам своеобразное напутствие, начертав на обложке альбома слоган республиканской акции "Беларусь помнит!", призванной сохранить священную память о каждом участнике войны для потомков, - рассказал Роман Мамченко. - Мы приглашаем всех белорусов принять участие в создании уникального национального фотоальбома".

Для этого необходимо предоставить фотографии и краткие истории биографий своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. "Во время проведения молодежного марафона "75" организована работа передвижной лаборатории, куда можно принести фотографии своих родственников, отсканировать их, записать историю освободителя. Фото с информацией можно отправить и на электронный адрес itbrsm@gmail.com (с пометкой "Беларусь помнит"). Обработанные и стилизованные фотоснимки размером 10х15 см или 15х18 см будут размещены в альбоме по завершении марафона. Собранные материалы, в том числе не вошедшие в основной альбом, поскольку в нем всего 75 листов, также размещаются на DVD-диск как приложение к альбому", - отметил координатор проекта.

В альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы" также войдут фотографии активистов союза молодежи, известных политиков, ученых, спортсменов, деятелей культуры, журналистов, стипендиатов специальных фондов Президента, представителей Федерации профсоюзов Беларуси, Вооруженных Сил, органов и подразделений внутренних дел, отделов по чрезвычайным ситуациям со всех регионов страны с портретами их дедов и прадедов из поколения победителей.

"Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, стартовал 11 июня в столице и проходит по местам боевой славы. Его уже встречали жители Барановичей, Бреста, Пружан, Гродно, Лиды, Островца и Молодечно. На каждой остановке участники проекта возлагают цветы к монументам воинов-освободителей, проводят опен-эйры "Цветы Великой Победы", дарят жителям городов и областных центров праздничную программу, исполняя песни военных лет. Неотъемлемой частью марафона стали открытые диалоги "Беларусь помнит!" и интерактивная мобильная выставка "Освобождение Беларуси", реализованная на базе 14-метрового полуприцепа общей экспозиционной площадью 30 кв.м.

Сегодня марафон принимает Жодино. Торжественный митинг с возложением цветов состоится у монумента советской матери-патриотки А.Ф.Куприяновой. В этот же день марафонцы сделают остановку в Бегомле и Витебске. В городе на Западной Двине стилизованный логотипами проекта автобус и музей на колесах в сопровождении ретро-автомобилей Витебского областного культурно-исторического клуба "Автовитязь", мотоциклов проследует по проспекту Черняховского к площади Победы, где и развернутся основные мероприятия.

18 июня марафон прибудет в Могилев. Оборона Могилева - одна из ярчайших страниц истории Великой Отечественной войны. 23 дня ополченцы с воинами Красной Армии держали его оборону. Основные мероприятия проекта состоятся в мемориальном комплексе "Буйничское поле" и на площади Звезд. В опен-эйр "Цветы Великой Победы" жителей и гостей города ожидает творческая программа с участием талантливых исполнителей области, в том числе победительницы финала музыкального конкурса "Универвидение - 2019" на III Международном фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в Ставрополе Александры Романовской.

В этот же день марафон встретит Гомель. На площади Восстания можно будет окунуться в атмосферу далеких военных лет. Здесь развернет свою работу "Военный госпиталь", состоится презентация "Работы связиста" и многое другое. Любой желающий сможет примерить фотообраз далеких 1940-х годов и сфотографироваться на память. Одним из центральных событий проекта станут мероприятия на территории мемориального комплекса "Курган Славы" 19 июня.

Роман Мамченко подчеркнул, что неотъемлемой составляющей марафона стало создание республиканского полотнища "Беларусь помнит!" размером 6х12 м. "В результате поисково-исследовательской работы по изучению биографий героев-земляков молодежь собрала информацию о 414 Героях Советского Союза и 71 полном кавалере ордена Славы - белорусах и уроженцах Беларуси. Все их имена войдут в национальное полотнище. К примеру, из Витебской области - это 110 Героев Советского Союза, среди которых Петр Машеров, Зинаида Туснолобова-Марченко, Минай Шмырев, 95 Героев и 3 дважды Героя из Могилевской области, 91 Герой Советского Союза и дважды Герой из Гомельской. Полный список мы опубликуем ко Дню Независимости, когда и будет создано республиканское полотно", - добавил он.

Организаторами патриотического проекта "Молодежный марафон "75" выступают БРСМ, ФПБ, Белорусской государственный музей истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных.-0-