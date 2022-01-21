21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ примет участие в подготовке и проведении референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, сообщил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера главой государства подписан указ о проведении 27 февраля республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. В этой связи БРСМ сегодня создает республиканский, а также территориальные штабы, основной деятельностью которых будет направление кандидатов в состав территориальных комиссий разных уровней, а также разъяснение молодежи и гражданам нашей страны тех статей, пунктов, положений Конституции, которые представляются на референдуме", - сказал Александр Лукьянов.

Фото БРСМ

По его словам, очень важно сформировать волонтерский пул. "Сегодня уже много молодых людей записалось в добровольческую команду, чтобы помочь маломобильным избирателям обеспечить волеизъявление. Более того, мы организовываем подготовку молодежных отрядов правопорядка с тем, чтобы оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, чтобы наши граждане приняли самое активное участие в историческом для нашей страны референдуме", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня в Республиканском доме молодежи проходит открытый диалог "Конституция. Сила Основного закона". С учетом эпидемиологической обстановки мероприятие организовано в смешанном формате (офлайн и онлайн). На дискуссионной площадке в Республиканском доме молодежи собралась студенческая молодежь Минска - будущие юристы, а также эксперты. К обсуждению Конституции подключились более 90 региональных студий, организованных территориальными комитетами БРСМ с участием актива организации. В общей сложности мероприятие объединило около 1,5 тыс. человек. Тематический открытый диалог стал первым мероприятием в рамках реализации дорожной карты подписанного 29 декабря 2021 года соглашения между Белорусским республиканским союзом молодежи и Минской коллегией адвокатов.-0-