БРСМ проведет 8 сентября интерактивные акции по основам безопасности жизнедеятельности

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ обучит молодежь основам безопасности жизнедеятельности с использованием интерактивных форм работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба Молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Таболич.

"С 1 по 10 сентября во всех регионах Беларуси проводится республиканская акция "Единый день безопасности". БРСМ также примет в нем участие и проведет ряд мероприятий 8 сентября в свой тематический ведомственный день, используя при этом интерактивные формы работы", - отметил Сергей Таболич.

По его словам, активисты БРСМ и члены МООП организуют много ярких информационно-образовательных мероприятий и акций в регионах. "К примеру, в агрогородке Новосенки Брестской области пройдет интерактивная игра "5 шагов спасения". Обучающие площадки, пожар и эвакуация, медицина, ПДД, вызов службы спасения, закон и порядок будет включать квест-игра "Безопасность в каждый дом!". Ее проведение запланировано в детском парке города Дубровно Витебской области", - рассказал командир республиканского штаба.

На молодежной площадке Чечерска Гомельской области развернется интеллектуально-развивающая игра "БЕЗопаска" с викторинами и конкурсами, направленными на улучшение знаний правил безопасности. На городском пляже Жодино совместно с ОСВОД пройдет профилактическое мероприятие "Юный спасатель", а в Шкловском районе - информационный форум "Моя личная безопасность" с участием всех заинтересованных ведомств. Практические занятия для участников движения Молодежных отрядов охраны правопорядка будут организованы на базе общежития Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта.

Задачи Единого дня безопасности - развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения. -0-