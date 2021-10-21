БРСМ проведет в регионах обучающие интенсивы для волонтеров "COVID-патруля"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи организует сегодня в Минске и областных центрах обучающие волонтерские интенсивы для участников информационно-профилактической акции "COVID-патруль", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Совместно с заинтересованными перед стартом акции мы уже проводили республиканскую учебу волонтеров для дальнейшего проведения широкой информационной кампании по теме вакцинации, соблюдения элементарных правил личной гигиены и респираторного этикета. Подобные интенсивы состоятся сегодня на региональном уровне. Радует, что ежедневно ряды добровольческого пула акции "COVID-патруль" пополняют новые ребята. Поэтому наша задача не только обеспечить их собственную безопасность при работе в местах массового скопления людей - торговых центрах, общественном транспорте, но и обучить работе с населением в период сложной эпидситуации, дать необходимые знания по ряду вопросов", - пояснила Александра Гончарова.

Обучающие интенсивы пройдут в формате онлайн с участием спикеров Белорусского общества Красного Креста, областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов.

Акция "COVID-патруль" стартовала в Минске 14 октября. 19 октября к проекту присоединились регионы. Организатором информационно-профилактического проекта выступает БРСМ при поддержке Белорусского союза женщин и Белорусского общества Красного Креста.-0-