БРСМ учредил специальную премию "Гуманитарные волонтеры Беларуси"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи учредил дополнительную номинацию в конкурсе "Волонтер года - 2021", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце", секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Завершается вторая неделя работы волонтеров на белорусско-польской границе. Ситуация, которая происходит с беженцами, консолидировала власть и институты гражданского общества - Красный Крест, профсоюзы, "Белую Русь", Белорусский союз женщин, БРСМ, "Патриотов Беларуси", показав лучшие качества белорусов - сострадание и милосердие, человечность и гуманизм, ответственность и отзывчивость", - отметила Александра Гончарова.

По словам координатора волонтерского движения БРСМ, принято коллегиальное решение Центрального комитета поблагодарить гуманитарных волонтеров за их бескорыстный труд в сложной ситуации. "Накануне Международного дня добровольцев в Минске будут чествовать победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2021". Это хороший повод сказать спасибо белорусским добровольцам, в том числе и волонтерам границы - героям нашего времени. Для них мы учредили дополнительную специальную премию (номинацию) "Гуманитарные волонтеры Беларуси", - пояснила она.

Александра Гончарова рассказала о работе волонтеров "Доброго сердца" Гродненской областной организации БРСМ. В волонтерский пул "Доброе сердце" для работы на белорусско-польской границе вошли добровольцы Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного медицинского университета, Щучинского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея и другие. "Наши ребята собрали тонну продуктов и в первых рядах выехали в стихийный лагерь беженцев. С тех пор ежедневно волонтеры работают на границе, чтобы помочь с расфасовкой провизии, одежды, раздачей, разгрузкой матрасов и одеял, организацией горячего питания, уборкой прилегающей территории, стихийного лагеря и транспортно-логистического центра. Работают волонтеры и переводчиками", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.

Деятельность волонтеров "Доброго сердца" координируют гродненские областной и городской комитеты БРСМ. Кроме того, их представители проводят выходные дни на границе в качестве добровольцев.-0-