БРСМ в этом году трудоустроил в студотрядах более 30 тыс. человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи трудоустроил в этом году в составе 2197 студенческих отрядов более 30 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"На сегодняшний день работа студенческих отрядов продолжается. Поскольку у нас трудовая занятость согласно указу Президента круглогодичная, продолжают работу строительные, экологические, медицинские отряды. Но самая активная фаза, конечно, этой осенью у студенческих сельскохозяйственных отрядов. Ребята помогают аграриям убирать овощные культуры. На начало октября отработали 623 сельхозотряда общей численностью 9546 человек", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, студенческие сельскохозяйственные отряды работают и на уборке яблок. "Например, только в саду Толочинского консервного завода яблоки собирают пять сельхозотрядов в составе 138 человек. Они сформированы штабами трудовых дел БРСМ учреждений высшего и среднего специального образования ВГУ имени П.М.Машерова, ВГТУ, Кохоновского государственного лицея сельскохозяйственного производства, Оршанского государственного колледжа продовольствия", - дополнил второй секретарь ЦК.

Сегодня Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ ведет целенаправленную подготовку к запуску в 2022 году новых студенческих отрядов. "За прошедшую неделю мы проработали вопрос о реализации в 2022 году новых трудовых производственных проектов, таких как "МАЗ", "Мидеа-Горизонт" в Минске. В стадии переговоров находится педагогический и сервисные трудовые проекты "Зубренок" в одноименном детском образовательно-оздоровительном центре в Минской области", - пояснил Александр Прохоров.

В стране продолжаются мероприятия республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", стартовавшего в Минске накануне Дня народного единства. В регионах проходит закрытие третьего трудового семестра с подведением итогов, чествованием лучших участников движения и нанимателей.-0-