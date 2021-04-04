БРСМ вручил интернет-премию IT Youth

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи наградил победителей интернет-премии IT Youth по итогам 2020 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Накануне Международного дня интернета мы подвели итоги ежегодного корпоративного проекта нашей молодежной организации - интернет-премии IT Youth. Ее соискателями в 2020 году стали как территориальные организации БРСМ, так и активисты союза молодежи, которые наиболее ярко развивают сетевые ресурсы союза молодежи "ВКонтакте", Instagram и Telegram и свои аккаунты в соцсетях", - рассказала Наталья Столпинская.

Победителей интернет-премии в нескольких номинациях определили на конкурсной основе. "Лучшие группы в социальной сети у Минского городского комитета, Минского районного комитета, первичных организаций с правами районного комитета БРСМ Барановичского государственного университета и Гродненского государственного медицинского университета, а также первички средней школы №4 города Барановичи", - отметила представитель Центрального комитета.

Лучший аккаунт в Instagram у Гродненского областного комитета БРСМ и первичной организации с правами районного комитета Гродненского государственного аграрного университета, в мессенджере Telegram - у Московского райкома БРСМ города Минска.

Кроме того, определен победитель в номинации "Лучший молодежный интернет-ресурс". Это первичная организация с правами районного комитета БРСМ Витебского государственного технологического университета".

"За соблюдение трендов социальных сетей" награду получила второй секретарь Октябрьского районного комитета молодежной организации города Витебска Виктория Куприянова. В номинации "Прорыв года в социальных сетях и онлайн-платформах" отмечен педагог-организатор средней школы №11 Светлогорска Никита Береснев. За популяризацию деятельности союза и молодежной политики в социальных медиа награжден учащийся средняя школы №3 Светлогорска Алексей Пинчук.

Торжественная церемония награждения победителей интернет-премии состоялась во время республиканского интернет-форума БРСМ IT Youth 2021, в котором приняли участие около двухсот ребят из всех регионов страны. Победителям вручены фирменные статуэтки и дипломы.-0-

Фото БРСМ

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