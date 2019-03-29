БРСМ запускает интернет-челлендж "#Беларусьпомнит"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков запускает интернет-челлендж "#Беларусьпомнит", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центром информационных и социальных технологий ЦК ОО "БРСМ" Наталья Столпинская.

"Союз молодежи приглашает всех желающих без ограничений по возрасту и социальному статусу принять участие в интернет-челлендже фотографий "#Беларусьпомнит". Для этого необходимо разместить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и других свое фото со снимками из семейных архивов с родственниками-фронтовиками. Мы очень надеемся, что такие посты будут дополнены краткими рассказами о том, кто изображен на снимке, кем этот герой был во время Великой Отечественной войны, каких наград был удостоен. А хештег #Беларусьпомнит поможет передать эстафету, своеобразный вызов своим друзьям", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, интернет-челлендж "#Беларусьпомнит" будет проходить с 29 марта по 3 июля включительно. "Мы уверены, что эту идею подхватит не только молодежь, но и люди старшего поколения. Ведь в Беларуси нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Память о героях-защитниках нашей страны живет в фотоснимках семейных альбомов и бережно передается из поколения в поколение. Таков генетический код нашего народа. Мы помним историю и сохраним правду для будущих поколений", - отметила заведующая центром.

Наталья Столпинская добавила, что союз молодежи подготовил серию фотоснимков "Беларусь помнит", которые в партнерстве с Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" будут презентованы 9-12 апреля на выставке "75" в Великобритании.-0-