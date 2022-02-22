Брыло: к посевной до 25 марта должно быть готово 95% техники

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К посевной до 25 марта должно быть готово 95% сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для проведения весеннего сева до 25 марта нужно обеспечить готовность 95% всей сельскохозяйственной техники, включая энергонасыщенные тракторы и посевные агрегаты. В целях обеспечения валового производства зерна в объеме не менее 8,7 млн т надо посеять и сохранить к уборке 2,5 млн га зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), в том числе 350 тыс. га зернобобовых. Для валового производства 180 тыс. т льнотресты необходимо обеспечить подбор льнопригодных почв и посев 49,6 тыс. га льна-долгунца. Для валового производства 5 млн т сахарной свеклы - обеспечить формирование сырьевых зон и посев 98,5 тыс. га этой культуры", - сказал Игорь Брыло.

Он также подчеркнул, что в сельскохозяйственных организациях нужно обеспечить производство под полную потребность внутреннего рынка в овощной продукции в необходимом ассортименте. А для дальнейшего наращивания производства продукции животноводства требуется заготовить травяные корма на зимне-стойловый период 2022-2023 годов в объеме не менее 9,7 млн т, или 31 ц кормовых единиц на условную голову скота.-0-