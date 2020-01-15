БСЖ особое внимание уделяет духовности, культуре и развитию родного края - Щеткина

15 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин в Год малой родины особое внимание уделяет духовности, культуре, а также развитию и процветанию родного края. Об этом сказала председатель Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина на церемонии награждения победителей первого республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов районных (городских) и первичных организаций БСЖ "Лучший проект - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина подчеркнула, что от активности, инициативности, креативности женщин на местах зависит общий результат деятельности общественного объединения. "Мы идем в будущее, сохраняя традиции. Беларусь - наш дом, и Белорусский союз женщин - за уютный дом, комфортную страну, мирную планету", - отметила она.

Председатель БСЖ считает важным, что смотр-конкурс "Лучший проект- 2019" проводится именно в Год малой родины. Он направлен на активизацию деятельности районных (городских) и первичных организаций, обмен опытом и передовыми наработками, а также развитие гражданской инициативы, привлечение внимания общественности к деятельности структурных организаций Белорусского союза женщин.

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