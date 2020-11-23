БСЖ выступил с заявлением в поддержку польских женщин

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин выступил с заявлением в поддержку польских женщин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении.

"Белорусский союз женщин не может оставаться равнодушным, глядя на то, что происходит сегодня во многих странах мира, тем более у наших ближайших соседей. Мы поддерживаем инициативы и желание женщин отстаивать свои права, - говорится в документе. - При этом мы, женщины Беларуси, призываем решать возникающие противоречия конструктивно, мирным путем, не допуская проявлений экстремизма".

"Нас связывают многолетние дружеские отношения с Лигой польских женщин. Сегодня в Беларуси наработан уникальный опыт предабортного психологического консультирования, который позволяет ежегодно тысячам женщин принять решение о сохранении жизни ребенка. Готовы им поделиться и помочь польским женщинам в создании системы предабортного консультирования с привлечением общественных организаций", - отмечается в заявлении.

Женщины Беларуси всегда выступали за мир, семью, счастье материнства и готовы к укреплению и развитию добрососедского партнерства для обеспечения стабильности, безопасности и единства общества.-0-