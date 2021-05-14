БСЖ запускает 16 мая акцию по благоустройству во дворах и на детских площадках

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин к Международному дню защиты детей с 16 мая по 1 июня проводит республиканскую акцию "Дарим радость!" по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БСЖ.

Старт акции будет дан 16 мая. В этот день члены президиума БСЖ во главе с председателем Еленой Богдан благоустроят дворовую территорию и детскую площадку по ул. Чечета, 9. Женский десант займется покраской надворного и детского оборудования, высадит цветы, разместит на деревьях скворечники.

Работа в этот день будет кипеть и в других дворах во всех областных центрах. В Бресте площадкой приложения сил станет территория центра коррекционно-развивающего обучения, в Витебске - дворы по ул. Смоленская, 3-3 и 3-4, в Гомеле - пр. Речицкий, 37. В Гродно во дворе по ул. Волковича, где находятся 4 детских дома семейного типа, организаторы не только покрасят плоскостные игровые сооружения, но и проведут интерактивную программу для детей.

В Могилеве будут благоустроены две площадки: по ул. Сурганова, 21, где расположен специализированный дом ребенка для детей с ограниченными поражениями центральной нервной системы, и по ул. Автозаводская, 28, где к благоустройству площадки и посадке цветов присоединятся многодетные семьи.

16 мая мероприятия акции также пройдут в некоторых районных городах и горпоселках, но в основном благоустройство в них будет вестись в последующие дни. Определены адреса в Иваново, Малорите, Полоцке, Новополоцке, Шарковщине, Бобруйске, Узде, Крупках, Солигорске, поселке Витьба и агрогородке Подлужье.-0-