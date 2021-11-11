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11 ноября 2021, 18:33

БСЖ: женщины Беларуси выступают категорически против нагнетания миграционной ситуации у наших границ

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины Беларуси выступают категорически против нагнетания миграционной ситуации у наших границ. Об этом говорится в обращении общественного объединения "Белорусский союз женщин" в связи с ситуацией на границе, сообщает БЕЛТА.

"Мы, белорусские женщины, обращаемся ко всем женщинам мира, женским и правозащитным организациям, национальным правительствам и ко всем тем, кому не безразлична ситуация на белорусско-польской границе. Большое число граждан из стран Ближнего Востока, стремящихся в Евросоюз, находится в миграционной ловушке. На протяжении нескольких десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию, позиционируя себя как проводника "истинных" ценностей и "правильного" образа жизни. Искренне поверив в это, многие люди покинули родную землю и все, к чему были привязаны душой и сердцем. Однако на пути к лучшей жизни мигранты сталкиваются с суровой реальностью. Не получая одобрения пересечь польскую границу, люди вынуждены сутками жить под открытым небом, ютиться на сырой промерзшей земле, жечь костры, чтобы согреться. Из-за холода они не могут спать ночью, у них нет запасов питьевой воды и еды, одежды и обуви по погоде. Многие начинают болеть, нуждаются в медикаментах и помощи специалистов", - говорится в обращении.

При этом мигранты не готовы возвращаться. Они неустанно твердят, что у польской границы останутся до конца - даже если им суждено погибнуть.

"Мы, белорусские женщины, не можем равнодушно относиться к происходящему и оставаться безучастными. Ведь мы - наследницы тех, кто испытал на себе все тяготы и лишения войн, развязанных не нами и не по нашей вине. С молоком матери нам передалось чувство сострадания к человеческой боли и солидарности с теми, кто попал в беду. Нас глубоко ранит, что рядом страдают беременные женщины, малолетние дети, пожилые, что люди становятся заложниками политических игр и манипуляций, не имея возможности повлиять на собственную судьбу, - подчеркнули в БСЖ. - Мы возмущены несправедливостью в отношении мигрантов, черствостью и бездушием западных политиков. Для нас совершенно непонятно, как можно оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека, принципов международного права, общечеловеческих ценностей и норм поведения".

Женщины Беларуси выступают категорически против нагнетания миграционной ситуации у границ нашей миролюбивой страны, против лживых обвинений в адрес Беларуси, наших властей и нашего народа. "Мы призываем национальные правительства стран Евросоюза прекратить вводить людей в заблуждение и использовать их в своих политических целях. Выполните данные обещания и создайте им условия, предусмотренные в подписанных вами международных соглашениях. Женские и правозащитные организации, журналисты, гражданская общественность и все, кому не безразлична судьба человечества. Проявляйте заботу о мигрантах, взывайте к ответственности своих политиков за взятые обязательства, к честности и порядочности перед вами, перед народами и странами, перед всем миром", - отмечается в обращении.-0-

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