Будущее Союзного государства будет зависеть от внедрения новых технологий - Рапота

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее Союзного государства будет зависеть от внедрения новых технологий. Такое мнение высказал сегодня государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзное государство должно быть нацелено в будущее. Мы живем в стремительно меняющемся мире, трансформируется политическая расстановка сил, возникают новые технологические уклады. Речь идет уже о пятой технологической революции, технологиях 5G, повсеместной цифровизации, искусственном интеллекте. И от того, насколько эффективно мы в Союзном государстве среагируем на эти процессы, не выпадем из них, не окажемся в роли догоняющих стран, будет зависеть наше будущее", - считает Григорий Рапота.

По его словам, в перспективе совместными проектами Беларуси и России может стать строительство скоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Минск с Европой, строительство автомагистрали "Меридиан", освоение Арктики.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Основной вопрос на заседании - историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России. Ожидается, что по итогам форума будут подписаны соглашения и контракты на сумму около $700-750 млн.-0-