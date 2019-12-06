Бузовский: книга - фундаментальная ценность, позволяющая строить независимое государство

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга является фундаментальной ценностью, позволяющей строить независимое государство. Такое мнение сегодня высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский во время открытого диалога с финалистами республиканского конкурса БРСМ "Студент года" в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что книга в нашей стране - это фундаментальная ценность, позволяющая строить независимое государство, формировать фундамент общества. Она помогает аккумулировать мысли и ценности, думать на перспективу, чувствовать, понимать, как работает весь механизм общества, и как бы это тривиально ни звучало - быть лучше, быть на голову выше сверстников, которые не читают, а также конкурентов на профессиональном поприще. Читая книги, ты заставляешь свой мозг, эмоции совершенствоваться, думать в новых форматах", - сказал Игорь Бузовский.

Общаясь с лучшими студентами страны, заместитель министра отметил, что подобные встречи-дискуссии очень полезны, поскольку молодежные мысли и инициативы позволяют идти в ногу со временем. "Конкурс "Студент года", который проводит союз молодежи, фактически выбирает элиту студенчества", - добавил он.

Финал проекта состоится 10 декабря в Минском городском дворце культуры. Самое ожидаемое студенческое событие уходящего года объединит под слоганом "Открывая себя" в творческих и интеллектуальных баталиях десять лучших студентов страны - победителей областных туров проекта, которые уже доказали, что умеют быть в тренде, работать в единой команде и брать самые непреодолимые вершины. Имя лучшего студента Беларуси станет известно ближе к вечеру, но до победных фанфар конкурсантам предстоит покорить жюри в конкурсах: студенческая презентация "Будем знакомы", интеллектуального и ораторского мастерства "#ВПрофессии", а также творческом, который раскроет и подчеркнет все таланты ребят. Хедланером студенческого шоу станет известная белорусская рок-группа "Без билета".

К слову, финалисты конкурса ведут активную общественную деятельность, являются стипендиатами специальных фондов, участниками научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и имеют средний балл в учебе не ниже 8,5. В 2019 году в отборочных турах конкурса принимали участие студенты из 44 учреждений высшего образования Беларуси.

С 5 декабря участники проекта находятся в Минске. Для них подготовлена насыщенная программа, одним из мероприятий которой и стал открытый диалог в Национальной библиотеке с заместителем министра информации Игорем Бузовским и директором учреждения Романом Мотульским. Во время дискуссии студенты презентовали свои любимые книги белорусских авторов, поделились эмоциями и впечатлениями от их прочтения и создали в библиотеке полку буккросинга.-0-

Фото БРСМ