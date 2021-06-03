"Был и конкурент Гуцериева" - Протасевич рассказал об источниках финансирования Nexta

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ рассказал об источниках финансирования проекта Nexta, сообщает БЕЛТА.

"Изначально проект Nexta жил действительно за счет продажи рекламы. То есть рекламные посты как все-таки у самого крупного на рынке игрока стоили хороших денег. Позже Степан запустил читательские пожертвования, чтобы люди могли поддержать проект. Это абсолютно нормальное средство монетизации. Первой точкой конфликта стало российское финансирование проекта Nexta", - заявил Роман Протасевич.

По его словам, регулярные крупные переводы в несколько тысяч евро делала одна из российских компаний, чем хвастался Степан Путило. Название фирмы Роман Протасевич вспомнить не смог, но оно, рассказал гость программы, "было связано с Уралом и горной добычей".

"Я решил поискать в интернете. И точно помню, что пришел к выводу, что владелец этой компании достаточно известный российский олигарх. Этот человек - прямой конкурент другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Эти люди работают в одной сфере и являются конкурентами", - обратил внимание Роман Протасевич. Позже, добавил он, Nexta по просьбе Степана Путило даже публиковал информацию, похожую, по его словам, на промышленный шпионаж против "Славкалия" Гуцериева.-0-