Были четыре Аллы Пугачевых, десятки 120-летних - Белстат исключил ошибки в переписи

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева сегодня на пресс-конференции рассказала, какие ошибки и неточности приходилось исключать и исправлять в анкетах граждан во время переписи населения 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас были четыре Аллы Борисовны Пугачевых, просто странные по звучанию имена и фамилии, около 100 человек, возраст которых превышал 120 лет. Мы этому, конечно, не верим. И вообще, начиная со 100 лет поднимали информацию из регистра населения с возрастом каждого такого человека. Часто оказывалось, что люди просто неправильно указывали год рождения. Все ошибки исключили", - заверила Инна Медведева.

Программное обеспечение, с помощью которого обрабатывались опросные листы, исключало дубликаты. Сомнительные данные выверялись и уточнялись. Например, исправлены тысячи неточностей в названиях улиц, указанных гражданами. Этим и объясняется некоторая задержка с презентацией первых данных.

Например, много трудов стоило специалистам сверить данные по одной из деревень в Брестской области. При самостоятельном заполнении анкеты в интернете она появлялась первой в подсказках. И многие граждане выбирали ее машинально, хотя проживают в другом населенном пункте. В итоге при численности населения деревни менее 10 человек в ней переписались 150 граждан.

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.-0-