БЖД до 15 июня продлила действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продлевает срок действия новой схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 15 июня включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Рассадка по новой схеме была введена БЖД с 15 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения. "Эта мера направлена на сохранение здоровья граждан, профилактику распространения вирусных инфекций среди пассажиров белорусской магистрали, а также создание комфортных условий проезда в поездах с нумерованными местами", - пояснили в пресс-центре.

Согласно новой схеме, в купейных вагонах размещаются не более двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Для оформивших проездные документы в одном заказе разрешается продажа трех и четырех мест в купе при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

В сидячих вагонах такая схема рассадки: в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна, а другой - через место у прохода (кресло между ними остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.-0-