БЖД на майские праздники назначила 40 дополнительных поездов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На майские праздники Белорусская железная дорога назначила 40 дополнительных поездов межрегиональных и международных линий, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в праздничные дни, - отметили в пресс-центре. - Так, с 26 апреля по 12 мая назначено 40 дополнительных поездов, из которых 34 в межрегиональном сообщении, 6 - в международном".

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском и областными центрами: Гомелем, Витебском, Брестом и Могилевом, а также по маршрутам Минск - Мозырь (ст.Козенки) - Минск и Минск - Пинск. Дополнительные международные поезда предусматриваются по маршрутам Минск - Вильнюс - Минск и Санкт-Петербург - Брянск.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока, отмечают в пресс-центре. Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, в железнодорожных кассах, а также на сайте БЖД.-0-