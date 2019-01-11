БЖД на новогодние и рождественские праздники перевезла более 530 тыс. пассажиров

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019-го перевезла 534 510 пассажиров в поездах с нумерованными местами. Это на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в сезоне 2017/2018, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поездами межрегиональных линий перевезено 276 665 пассажиров. Поездами региональных линий бизнес-класса воспользовались 41 374 пассажира, а поездами международных линий - 216 471 пассажир.

Для перевозки пассажиров Белорусская железная дорога располагает парком, состоящим из 1307 пассажирских вагонов локомотивной тяги, 196 единиц моторвагонного подвижного состава.

До 2021 года планируется закупить еще 10 современных электропоездов, 6 дизель-поездов, более 60 пассажирских вагонов.-0-