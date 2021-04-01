БЖД назначила более 60 дополнительных поездов на Пасху и Радуницу

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила уже более 60 дополнительных поездов на предстоящие апрельские и майские праздники внутри страны, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в предстоящие выходные дни в связи с Пасхой (по календарю католической конфессии) дополнительно назначены поезда в сообщениях Минск - Гомель и Минск - Брест.

Так, 2 апреля дополнительно предусмотрено курсирование поездов №740 Минск - Гомель и №753 Минск - Брест.

Поезд №740 Минск - Гомель отправится из Минска в 19.33 и прибудет в Гомель в 23.18. В пути следования он будет делать остановки на станциях Осиповичи, Бобруйск и Жлобин.

Поезд №753 Минск - Брест отправится из Минска в 16.53 и прибудет в Брест в 20.45.

Дополнительно будут курсировать поезда и 4 апреля. Среди них №685 Гомель - Минск, отравлением из Гомеля в 19.23 и прибытием в Минск в 23.50. Также назначен поезд №686 Минск - Гомель, который из столицы отправится в 12.20, а в Гомель прибудет в 16.55.

Кроме того, пустят поезд №754 Брест - Минск, отправлением из Бреста в 17.37 и прибытием в столицу в 21.17. В пути следования он будет делать остановку на станции Барановичи-Центральные.

На предстоящие майские праздники и Радуницу с 7 по 11 мая уже назначено 56 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск - Брест, Минск - Гомель, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Коммунары, Минск - Пинск, Минск - Светлогорск, Витебск - Брест, Гомель - Витебск.

Также будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах №747/748, №710/709 Минск - Гомель 8, 10 и 11 мая.

Как отметили в пресс-центре, работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена и далее.

Более подробную информацию о поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также в контакт-центре БЖД по телефону 105.-0-