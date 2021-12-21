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21 декабря 2021, 11:48

БЖД назначила еще 16 поездов на время новогодних и рождественских праздников

Фото БЖД
Фото БЖД
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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила еще 16 дополнительных поездов для перевозки пассажиров в новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники в межрегиональном сообщении, а также увеличивает количество мест для проезда пассажиров в составах, назначенных ранее. Так, дополнительные поезда назначены с учетом увеличения спроса на перевозки в межрегиональном сообщении между столицей нашей страны и областными центрами Гомелем и Брестом, а также Гродно, Оршей и Коммунарами", - отметили в пресс-центре.

В сообщении Минск - Гомель назначены следующие дополнительные поезда: №747 Гомель - Минск, который отправится из Гомеля 26 декабря 2021 года, 2 и 9 января 2022 года, №686/685 Минск - Гомель - Минск с отправлением из Минска и Гомеля 2 января 2022 года.

В сообщении Минск - Брест в новогодние и рождественские праздники будут дополнительно курсировать поезда №659 Минск - Брест через Лунинец, Пинск с отправлением из Минска 24 декабря 2021 года, №668/667 Брест - Минск - Брест с отправлением из Бреста 2 и 9 января, из Минска - 3, 9, 10 января 2022 года, а также №664 Брест - Минск, который отправится из Бреста 9 января 2022 года.

В сообщении Гродно - Орша - Коммунары дополнительно назначены поезда №612/611 с отправлением из Гродно и Коммунар 30 декабря 2021 года и 8 января 2022 года.

Всего на новогодние и рождественские праздники Белорусской железной дорогой уже назначено 83 дополнительных поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Могилев, Минск - Пинск, Минск - Коммунары, Гродно - Орша - Коммунары.

Также в БЖД напомнили, что в международном сообщении в праздничные дни дополнительно назначены поезда по маршрутам Минск - Москва и Минск - Санкт-Петербург.-0-

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