БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 12 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на сайте Белорусской железной дороги и в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" будут недоступны 12 мая с 9.00 до 11.00. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Это связано с плановыми техническими работами по обновлению системы продажи проездных документов. "В указанный период можно будет приобрести билеты в железнодорожных кассах, а на поезда с ненумерованными местами - также с использованием терминалов самообслуживания", - отметили в БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.-0-