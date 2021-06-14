БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога утром 15 июня не будет продавать билеты через интернет, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В связи с проведением плановых технических работ в течение часа - с 9.00 до 10.00 - будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда во всех видах сообщения в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд".

Для покупки проездных документов в указанный период БЖД просит пассажиров обращаться в билетные кассы.-0-