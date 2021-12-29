БЖД предлагает новогодние скидки на билеты за 3 часа до отправления на отдельные поезда в Россию

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предлагает новогодние скидки от 8% до 42% на покупку билетов за 3 часа до отправления на отдельные поезда в сообщении с Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Пассажирам предлагается воспользоваться возможностью оформить проездные документы со скидкой от 8% до 42% в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты, при условии их оформления менее чем за 3 часа до отправления. Продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. Количество мест, предлагаемых системой со скидками по выбранному пассажиром маршруту, определяется программой в онлайн-режиме в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона соответствующего типа", - рассказали в БЖД.

Так, например, это предложение действительно при оформлении проездных документов в международном сообщении на поезд №236 Минск - Москва отправлением 29 декабря, а также на поезда №28 Брест - Москва, №55 Гомель - Москва, №83 Гомель - Санкт-Петербург отправлением 31 декабря. Также оно касается поездов №28 Брест - Москва, №83 Гомель - Санкт-Петербург, №250 Минск - Санкт-Петербург отправлением 1 января, №83 Санкт-Петербург - Гомель (6 января), №27 Москва - Брест, №51 Санкт-Петербург - Минск, № 83 Санкт-Петербург - Гомель, №249 Санкт-Петербург - Минск (7 января). Предложение распространяется и на поезда №83 Санкт-Петербург - Гомель отправлением 8 января, №27 Москва - Брест, №83 Санкт-Петербург - Гомель, №247 Москва - Минск, №249 Санкт-Петербург - Минск (9 января), №27 Москва - Брест, №51 Санкт-Петербург - Минск (10 января).

При достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45% указанные скидки не действуют.

БЖД на период новогодних праздников и каникул уже продала около 90 тыс. проездных документов в сообщении с Россией.-0-