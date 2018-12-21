БЖД предлагает скидки от 15% на некоторые поезда в Россию в феврале

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 1 по 28 февраля 2019 года предлагает дополнительную скидку от 15% к существующим тарифам при проезде в сообщении с Россией в купейных вагонах отдельных поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Это поезда № 95/96 Брест-Москва, № 308/307 Барановичи-Саратов, включая прицепные и беспересадочные вагоны: Брест-Саратов в составах поездов № 650/308 - 307/649, Витебск-Саратов в составах поездов № 605/308 - 307/602, Гомель-Саратов в составе поездов № 83/308 - 307/55. Продажа билетов на эти поезда откроется с 25 декабря.

В БЖД отметили, что для данных поездов сохраняется применение скидок в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проездных документов "туда и обратно".

С информацией о стоимости проезда можно будет ознакомиться на официальном сайте белорусской магистрали, а также по телефону справочной службы 105.-0-