БЖД предлагает скидки от 15% на некоторые поезда в Россию в феврале

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 1 по 28 февраля 2019 года предлагает дополнительную скидку от 15% к существующим тарифам при проезде в сообщении с Россией в купейных вагонах отдельных поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Это поезда № 95/96 Брест-Москва, № 308/307 Барановичи-Саратов, включая прицепные и беспересадочные вагоны: Брест-Саратов в составах поездов № 650/308 - 307/649, Витебск-Саратов в составах поездов № 605/308 - 307/602, Гомель-Саратов в составе поездов № 83/308 - 307/55. Продажа билетов на эти поезда откроется с 25 декабря.
В БЖД отметили, что для данных поездов сохраняется применение скидок в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проездных документов "туда и обратно".
С информацией о стоимости проезда можно будет ознакомиться на официальном сайте белорусской магистрали, а также по телефону справочной службы 105.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4299 BYN
|2.423 BYN
|2.432 BYN
|USD
|2.1255 BYN
|2.121 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1563 BYN
|3.11 BYN
|3.127 BYN