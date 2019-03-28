БЖД примет участие в выставке "ТрансРоссия-2019"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога примет участие в международной специализированной выставке "ТрансРоссия-2019", которая пройдет 15-17 апреля в Красногорске, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для Белорусской железной дороги одна из главных задач участия в выставке - реклама своих услуг с целью привлечения дополнительных грузопотоков. Кроме того, форум дает возможность прямого контакта с потенциальными клиентами, отметили в БЖД.

Используя площадку выставки, специалисты белорусской магистрали планируют провести ряд встреч с представителями железнодорожных транспортных и экспедиторских компаний России, Латвии, Литвы, Казахстана по развитию транзитных перевозок. Отдельное внимание будет уделено контейнерным перевозкам.

Свои возможности на выставке продемонстрирует также государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги.

"ТрансРоссия" - важнейшее бизнес-мероприятие на евроазиатском рынке транспортных услуг. Как ожидается, в нынешнем году в выставке примут участие более 345 компаний из 27 стран мира.-0-