БЖД призвала соблюдать правила безопасности на объектах ж/д транспорта

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога в очередной раз обращает внимание: наезд на пешехода внезапно появившегося на пути поезда предотвратить практически невозможно, так как его тормозной путь составляет более 1 км. Кроме того, при движении со скоростью 120 км/ч поезд за 1 секунду преодолевает 33 м, а пешеходу, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. Берегите себя, будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта. Помните, что соблюдение простых правил безопасности может сохранить жизнь вам и вашим близким", - призвали в БЖД.

За 9 месяцев 2021 года на Белорусской железной дороге произошло 73 случая непроизводственного травматизма. Это на 4 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 73 человека (в том числе четверо несовершеннолетних), 45 из которых травмированы смертельно (один ребенок погиб). Более 45% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

По-прежнему основная причина несчастных случаев - нарушение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Большинство случаев непроизводственного травматизма происходит из-за нахождения граждан в зоне железнодорожных путей в состоянии алкогольного опьянения, использования наушников для прослушивания музыки при переходе, разговоров по мобильному телефону, нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Как подчеркнули в пресс-центре, БЖД регулярно и на системной основе проводит работу на объектах железнодорожного транспорта по предупреждению несчастных случаев, в том числе с участием несовершеннолетних. БЖД в преддверии школьных каникул организует акции "Дети и безопасность", "Стоп - неверный шаг", а также ежегодно принимает участие в проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах и операции "Безопасность", организованной совместно с сотрудниками органов внутренних дел. С начала года проведена большая разъяснительно-профилактическая работа в трудовых коллективах предприятий и учреждениях образования: лекции и беседы, распространение профилактических памяток и буклетов.

Важную роль в обеспечении общественного порядка и предупреждении правонарушений на Белорусской железной дороге играют добровольные дружины по охране правопорядка, которые совместно с правоохранительными органами и военизированной охраной белорусской магистрали регулярно организуют рейды, отрабатывают объекты железнодорожной инфраструктуры.

На особом контроле техническое содержание и обустройство инфраструктуры, которые обеспечивают безопасное пребывание граждан на железной дороге. Регулярно проводятся ремонтные работы. За 9 месяцев 2021 года БЖД построено 5 пешеходных переходов, капитально отремонтированы 4 пассажирские платформы, 15 пешеходных переходов и проезжая часть на 162 железнодорожных переездах. Кроме того, улучшено освещение на 45 пассажирских платформах и 33 железнодорожных переездах, установлено более 1 тыс. плакатов о мерах безопасности.-0-