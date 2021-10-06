Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:32 В Техасе задержали подростка, подозреваемого в стрельбе в школе В мире
21:54 БЖД призвала соблюдать правила безопасности на объектах ж/д транспорта Общество
21:50 Мария Мамошук заняла пятое место на ЧМ по борьбе в Норвегии Спорт
21:42 Минчан познакомят с вековой историей БГУ на фотовыставке к 100-летию вуза Общество
21:38 Суд в Минске защитил права незаконно уволенной работницы Происшествия
21:36 Гомельские школьники установили областной рекорд по сборке спилс-карт Регионы
21:34 Современный авангард: в Минске презентовали 40 работ художников из разных стран Регионы
21:24 Шесть станций обезжелезивания планируют построить в Пинском районе в 2022 году Регионы
21:14 Знаете, когда придумали холодильник и мятные леденцы? Неожиданные изобретения древности Ссылки на БелТА Плюс
21:06 Юные и именитые артисты Театра эстрады выступят 9 октября в Ботаническом саду Культура
20:53 Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске Регионы
20:48 Астронавты США смогли вырастить перец на борту МКС В мире
20:39 Белорусские гандболистки уступили Нидерландам в матче отбора на ЧЕ-2022 Спорт
20:32 Глава БСЖ: отдельные журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" травили сотрудников госСМИ и угрожали им Общество
20:18 При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека В мире
20:14 МВД об операции "Арсенал": добропорядочным охотникам препятствия для владения оружием не причиняются Общество
20:07 Спецпосланник президента Венесуэлы, старший брат Уго Чавеса, посещает Беларусь Политика
20:02 Казакевич: у МВД достаточно средств для деанона комментаторов в интернете, призывающих к терроризму Общество
19:46 Движение через границу в пункте пропуска "Мохро" будет остановлено с 11 октября Общество
19:39 CОVID-детектив: медики вспоминают самые необычные случаи эпидрасследований Общество
19:29 Гайдукевич: Беларусь должна защищать свое информпространство, иначе нас раздавят и растопчут Общество
19:22 Брестские спортсмены стали героями видеороликов о вакцинации против COVID-19 Регионы
18:49 В одной из школ Техаса произошла стрельба В мире
18:33 Именную аудиторию ученого-математика Рафаила Габасова открыли в БГУ Общество
18:15 В Минске прошло заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран СНГ Политика
18:11 СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ Происшествия
18:04 В Воложинском районе на участке М6 временно ограничат движение Общество
18:03 Витебчанина задержали за оскорбления в сети правоохранителей и военнослужащих Происшествия
17:56 Реликвии, зарисовки, фотографии: выставку о Нюрнбергском процессе представили в музее истории ВОВ Общество
17:51 Минчанин предлагал могилевчанкам легкий заработок. Возбуждено уголовное дело Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
06 октября 2021, 21:54

БЖД призвала соблюдать правила безопасности на объектах ж/д транспорта

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога в очередной раз обращает внимание: наезд на пешехода внезапно появившегося на пути поезда предотвратить практически невозможно, так как его тормозной путь составляет более 1 км. Кроме того, при движении со скоростью 120 км/ч поезд за 1 секунду преодолевает 33 м, а пешеходу, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. Берегите себя, будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта. Помните, что соблюдение простых правил безопасности может сохранить жизнь вам и вашим близким", - призвали в БЖД.

За 9 месяцев 2021 года на Белорусской железной дороге произошло 73 случая непроизводственного травматизма. Это на 4 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 73 человека (в том числе четверо несовершеннолетних), 45 из которых травмированы смертельно (один ребенок погиб). Более 45% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

По-прежнему основная причина несчастных случаев - нарушение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Большинство случаев непроизводственного травматизма происходит из-за нахождения граждан в зоне железнодорожных путей в состоянии алкогольного опьянения, использования наушников для прослушивания музыки при переходе, разговоров по мобильному телефону, нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Как подчеркнули в пресс-центре, БЖД регулярно и на системной основе проводит работу на объектах железнодорожного транспорта по предупреждению несчастных случаев, в том числе с участием несовершеннолетних. БЖД в преддверии школьных каникул организует акции "Дети и безопасность", "Стоп - неверный шаг", а также ежегодно принимает участие в проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах и операции "Безопасность", организованной совместно с сотрудниками органов внутренних дел. С начала года проведена большая разъяснительно-профилактическая работа в трудовых коллективах предприятий и учреждениях образования: лекции и беседы, распространение профилактических памяток и буклетов.

Важную роль в обеспечении общественного порядка и предупреждении правонарушений на Белорусской железной дороге играют добровольные дружины по охране правопорядка, которые совместно с правоохранительными органами и военизированной охраной белорусской магистрали регулярно организуют рейды, отрабатывают объекты железнодорожной инфраструктуры.

На особом контроле техническое содержание и обустройство инфраструктуры, которые обеспечивают безопасное пребывание граждан на железной дороге. Регулярно проводятся ремонтные работы. За 9 месяцев 2021 года БЖД построено 5 пешеходных переходов, капитально отремонтированы 4 пассажирские платформы, 15 пешеходных переходов и проезжая часть на 162 железнодорожных переездах. Кроме того, улучшено освещение на 45 пассажирских платформах и 33 железнодорожных переездах, установлено более 1 тыс. плакатов о мерах безопасности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЖД
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минчан познакомят с вековой историей БГУ на фотовыставке к 100-летию вуза
Фото из архива Глава БСЖ: отдельные журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" травили сотрудников госСМИ и угрожали им
Геннадий Казакевич (справа). Фото ОНТ МВД об операции "Арсенал": добропорядочным охотникам препятствия для владения оружием не причиняются
Геннадий Казакевич. Фото ОНТ Казакевич: у МВД достаточно средств для деанона комментаторов в интернете, призывающих к терроризму
Фото из архива Движение через границу в пункте пропуска "Мохро" будет остановлено с 11 октября
Фото из архива CОVID-детектив: медики вспоминают самые необычные случаи эпидрасследований
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас
Плати с Оплати™ по всему миру!
Топ-новости
Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД
Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие
Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве
Казакевич: у МВД достаточно средств для деанона комментаторов в интернете, призывающих к терроризму
Глава БСЖ: отдельные журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" травили сотрудников госСМИ и угрожали им
Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий
СК рассказал о расследовании уголовного дела по поводу хайпа после гибели офицера КГБ
Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными
Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"
ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев
НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми
Брестские спортсмены стали героями видеороликов о вакцинации против COVID-19
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.