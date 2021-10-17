БЖД реализовала более 4,3 млн билетов через терминалы самообслуживания

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги с января по сентябрь приобрели через терминалы самообслуживания более чем 4,3 млн билетов на поезда с ненумерованными местами. Это составило более 10% от общего количества пассажиров городских линий и региональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Терминалы самообслуживания, предназначенные для самостоятельного оформления проездных документов, - пример эффективного использования безлюдных технологий. В настоящее время на станциях и остановочных пунктах БЖД установлено 188 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа - в них имеется как возможность оплатить билет наличными деньгами и получить сдачу, так и рассчитаться с помощью платежных карточек (банков резидентов и нерезидентов Беларуси), в том числе бесконтактных. На устройствах нового типа можно оформить билеты на трех языках - белорусском, русском и английском.

Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам использовать дистанционные каналы покупки билетов - с помощью терминалов самообслуживания и через интернет. Также с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в пресс-центре напоминают, что при проезде в поездах, нахождении на вокзалах и других объектах железнодорожного транспорта ношение масок является обязательным.-0-