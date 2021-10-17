БЖД реализовала более 4,3 млн билетов через терминалы самообслуживания

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 17 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:51 В 65 городах Италии проходит второй тур муниципальных выборов В мире
10:37 В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек В мире
10:24 Число жертв в Индии из-за муссонных ливней выросло до 18 В мире
10:11 В Брестской области при пожарах погибли два человека Происшествия
09:54 Мобильные датчики в Минске контролируют скорость на 12 участках Регионы
09:41 Корабль с киноэкипажем успешно приземлился в Казахстане Технологии
09:16 БЖД реализовала более 4,3 млн билетов через терминалы самообслуживания Общество
00:55 NASA успешно запустило аппарат Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера В мире
00:25 В Сингапуре вводят обязательную вакцинацию от коронавируса В мире
16.10.21
16.10.21 23:55 На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек В мире
16.10.21 23:15 Манифестации против санитарных пропусков во Франции собрали более 40 тыс. человек В мире
16.10.21 22:40 ФОТОФАКТ: Ансамбль "Мандзюсяка" представляет новую программу на сцене Большого концертного зала Культура
16.10.21 22:13 Минский СКА победно стартовал в розыгрыше Кубка ЕГФ Спорт
16.10.21 21:31 Минздрав рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19 при отсутствии у них противопоказаний Общество
16.10.21 20:50 Пиневич: вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз Общество
16.10.21 20:46 В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека В мире
16.10.21 20:14 Карпов: ношение маски является проявлением ответственности перед обществом Общество
16.10.21 19:45 Белорусы и словаки сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу Спорт
16.10.21 19:40 Маска в кармане пиджака вместо платка. В Беларуси предложили актуальный джентльменский образ Общество
16.10.21 19:40 Стоит ли делать тест на антитела перед прививкой от коронавируса? Спросили у врача Ссылки на БелТА Плюс
16.10.21 19:37 "Славия" выиграла у БАТЭ в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
16.10.21 19:29 Пиневич: в Беларуси привито от гриппа уже 2% населения Общество
16.10.21 19:19 Ежесуточно ОАО "Крион" отгружает учреждениям здравоохранения 200 т кислорода Общество
16.10.21 19:17 Эксперт о штамме дельта: ситуация существенно поменялась, вирус затрагивает молодых и здоровых Общество
16.10.21 19:08 Стома: применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта Общество
16.10.21 19:00 "Торты "оживают", меняют цвет и форму": знаменитый могилевский кондитер рассказал о сладких трендах Общество
16.10.21 18:50 Ректор Академии управления рассказал, как именно в вуз будут отбирать патриотов Общество
16.10.21 18:21 Гигин: Запад стреляет сам себе в ногу, оказывая давление на Беларусь и Россию Общество
16.10.21 17:56 В Бресте определились призеры Кубка Беларуси по академической гребле Спорт
16.10.21 17:53 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в Единой лиге ВТБ Спорт
Все новости
Все новости
Общество
17 октября 2021, 09:16

БЖД реализовала более 4,3 млн билетов через терминалы самообслуживания

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги с января по сентябрь приобрели через терминалы самообслуживания более чем 4,3 млн билетов на поезда с ненумерованными местами. Это составило более 10% от общего количества пассажиров городских линий и региональных линий экономкласса, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Терминалы самообслуживания, предназначенные для самостоятельного оформления проездных документов, - пример эффективного использования безлюдных технологий. В настоящее время на станциях и остановочных пунктах БЖД установлено 188 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа - в них имеется как возможность оплатить билет наличными деньгами и получить сдачу, так и рассчитаться с помощью платежных карточек (банков резидентов и нерезидентов Беларуси), в том числе бесконтактных. На устройствах нового типа можно оформить билеты на трех языках - белорусском, русском и английском.

Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам использовать дистанционные каналы покупки билетов - с помощью терминалов самообслуживания и через интернет. Также с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в пресс-центре напоминают, что при проезде в поездах, нахождении на вокзалах и других объектах железнодорожного транспорта ношение масок является обязательным.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЖД
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19 при отсутствии у них противопоказаний
Фото из архива Пиневич: вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз
Фото из архива Карпов: ношение маски является проявлением ответственности перед обществом
Фото из архива Маска в кармане пиджака вместо платка. В Беларуси предложили актуальный джентльменский образ
Фото из архива Пиневич: в Беларуси привито от гриппа уже 2% населения
Скриншот видео Ежесуточно ОАО "Крион" отгружает учреждениям здравоохранения 200 т кислорода
Главное
Во время саммита О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ
Кочанова провела совещание по противодействию распространению COVID-19 в регионах
Стома: применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта
Пиневич: в Беларуси привито от гриппа уже 2% населения
Топ-новости
"Клуб редакторов" о скандале в белорусском офисе ООН: вопиющий факт, на котором нельзя ставить точку
В окружении Лукашенко обратили внимание на то, что и как пьет Президент на саммитах
Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2068 пациентов с COVID-19, выписаны 1917
Более 1,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Кочанова: субботники по наведению порядка и благоустройству стали доброй традицией
Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным
Минздрав обновил информацию о стационарах для лечения пациентов с COVID-19
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Виктория Сафонова выиграла международный турнир по фигурному катанию в Минске
ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе
Сокол: фальсификация истории имеет прикладные цели
Пенсия может вырасти на Br1500? Все нюансы дополнительного пенсионного страхования
Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
Два цеха "Гродно Азота" остановят для ремонта оборудования
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.