БЖД уже назначила 180 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает назначать дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. С 22 декабря 2018 по 12 января 2019 года уже назначено 180 таких поездов (131 в межрегиональном сообщении и 49 - в международном), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С учетом увеличения пассажиропотока большее количество поездов предусмотрено на 22, 25, 29 декабря 2018 года и 7 января 2019 года.

В международном сообщении доппоезда назначены на наиболее востребованных маршрутах. Это Минск - Москва - Минск, Минск - Санкт-Петербург - Минск, Москва - Брест - Москва, Москва - Калининград - Москва, Адлер - Калининград, Гомель - Сновск - Гомель, Минск - Вильнюс - Минск.

В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск, Витебск - Могилев, Витебск - Брест, Могилев - Гомель, Мозырь (ст. Козенки) - Минск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра 105.-0-