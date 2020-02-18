БЖД в 2019 году продала более 3 млн электронных билетов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2019 году продала 3,2 млн электронных билетов, что составило 25% всех билетов на поезда с нумерованными местами, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

При этом в декабре 2019 года доля продажи электронных проездных документов выросла до 30%. По итогам января 2020-го было оформлено более 270 тыс. электронных проездных документов на поезда с нумерованными местами, доля продажи также составила 30%. Это связано в том числе с началом широкого использования официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", которое стало доступно для скачивания на платформах Android и iOS с 2 декабря. Также на корпоративном сайте БЖД заработал обновленный раздел "Услуги пассажирам", в котором появилась возможность оформить проездные документы непосредственно при просмотре расписания без переключения на другие ресурсы.

Дополнительным стимулом для использования новых сервисов стала отмена с 1 декабря 2019 года комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. То есть, такой билет с электронной регистрацией теперь обходится пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

С помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и нового раздела "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД впервые стало возможным приобретать электронные билеты и на поезда с ненумерованными местами. В декабре 2019-го - январе 2020 года было продано более 40,7 тыс. электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий.

Удобной опцией для пассажиров, которые ежедневно пользуются такими поездами, стала возможность оплатить через приложение поездки сразу на всю рабочую неделю, а затем по мере необходимости активировать их.

"Дальнейшая работа БЖД по совершенствованию электронных каналов продажи проездных документов будет направлена на снятие ограничений по электронной регистрации", - отметили в пресс-центре.-0-