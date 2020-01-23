БЖД внедрила мобильные терминалы для оплаты услуг в поездах международных линий

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога совместно с поставщиками услуг связи и банковскими структурами внедрила в поездах международных линий mPOS-терминалы для оплаты услуг по банковским карточкам платежных систем Visa и Mastercard. Об этом БЕЛТА сообщили в БЖД.

С помощью mPOS-терминалов пассажиры смогут карточкой рассчитываться в поездах БЖД за чай и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана.

Установка таких терминалов стала завершающим этапом внедрения в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта с использованием переносных POS-терминалов. Проект был реализован в несколько стадий. Сначала POS-терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса. Так что до 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Беларуси. Теперь mPOS-терминалами оснастили все поезда международных линий.

В БЖД обратили внимание, что платежные операции в поездах возможны при наличии устойчивой мобильной связи.

Всего Белорусская железная дорога приобрела 86 mPOS-терминалов для поездов международных линий. Терминалы билетных кассиров в поездах региональных линий экономкласса включены в комплектацию билетопечатающих машин. Оснащение POS-терминалами поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса производилось совместно с ОАО "Беларусбанк".-0-