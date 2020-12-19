БЖД впервые провела онлайн конкурс среди молодых работников

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога впервые провела онлайн конкурс среди молодых работников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В конкурсе состязались команды всех шести отделений дороги. В каждую вошли четыре представителя различных профессий: машинист или помощник машиниста, проводник пассажирских вагонов, билетный кассир и дежурный по станции.

На формат мероприятия повлияла эпидситуация. Члены команд заранее записали выступления по заданной тематике и прислали видеоролики.

Новый дистанционный проект состоял из четырех этапов. На первом ("Приветствие команды") оценивался видеоролик "Пою мою профессию". Для второго этапа ("Родныя спевы") железнодорожники подготовили видеопрезентацию белорусской народной песни в своем исполнении. На третьем ("Победить COVID-19") команды представили на суд жюри плакаты о профилактике респираторных инфекций. Подытожил все предыдущие четвертый этап "Новогоднее поздравление": в прозе или стихах оно было адресовано работникам Белорусской железной дороги.

У жюри был широкий диапазон критериев оценки: исполнительское мастерство, соответствие теме, художественное решение, оригинальность, артистизм, информативность и другие.

В результате третье место заняла команда Витебского отделения, второе - Барановичского. Победили представители Минского отделения. Все участники трех команд-лидеров получат ценные призы и памятные дипломы. Для остальных предусмотрены поощрительные подарки в виде денежных сертификатов.

Организовали конкурс "Работаем в единой команде" Белорусская железная дорога и Объединенная отраслевая профсоюзная организация железнодорожников и транспортных строителей.-0-