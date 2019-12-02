БЖД запустила мобильное приложение для оформления билетов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги "БЧ. Мой поезд" доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В мобильном приложении можно оформлять проездные документы на поезда как с нумерованными, так и с ненумерованными местами.

Также на сайте БЖД стал доступен обновленный раздел "Услуги пассажирам". Он позволяет оформлять проездные документы непосредственно при просмотре расписания без переключения на другие ресурсы. При этом можно оформлять электронные билеты без регистрации пользователя на сайте.

Дополнительный функционал мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и новый раздел "Услуги пассажирам" на сайте БЖД позволяют оформлять электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса, городских линий, а также пересадочных маршрутов с оплатой через единую корзину заказов.-0-