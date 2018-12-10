Cамолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в киевском аэропорту

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" 9 декабря совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту Борисполь, сообщает ТАСС со ссылкой на директора аэропорта Павла Рябикина.
"При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу, чтобы очистить ее", - сказал Павел Рябикин.
Он добавил, что борт сам "дошел до места стоянки". По его словам, в результате инцидента у самолета поцарапан обтекатель, других повреждений нет.
В аэропорту были отменены некоторые рейсы. Несколько самолетов перенаправили в киевский аэропорт Жуляны, а также в аэропорты Львова, Харькова и Одессы.-0-
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