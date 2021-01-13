Чай, теплая одежда, одеяла - как Красный Крест согревает в морозы бездомных и других нуждающихся

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозам, среднесуточная температура будет понижаться к выходным, и Белорусский Красный Крест разворачивает во всех регионах страны кампанию помощи самым уязвимым категориям граждан в экстремальных зимних условиях. Подробнее об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель БОКК Виталий Дембовский.

Для оперативного реагирования всем областным структурам БОКК и минской городской, а также Дорожной организации БЖД БОКК ранее было поручено оценить потребности в помощи в своих регионах, составить план действий и подготовить людей и технику для работы в зимних экстремальных условиях, сформировать запасы из ресурсов службы по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску БОКК.

"Меры реагирования зависят от температуры. Так, при ее понижении в течение дня до минус 15 градусов и ниже Красный Крест проводит акции: оказывает гуманитарную помощь уязвимым слоям населения. Если столбик термометра опускается ниже отметки в минус 25 градусов, то следует развертывание центров обогрева на базе всех районных организаций. При них круглосуточно дежурит волонтер или специалист по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации", - сказал Виталий Дембовский.

По его словам, комплектация мобильных пунктов обогрева согласуется с городскими исполкомами. Обычно это палатка, генератор, титан или чайники, одноразовая посуда, чай, консервы, запас теплой одежды и обуви.

По местам пребывания бездомных при низких температурах организуются рейды мобильных групп. Тем, кто нуждается, раздают одеяла, теплые вещи и обувь, продуктовые наборы.

На базе районных организаций БОКК также действуют пункты обогрева: здесь население может получить горячее питье и первую помощь при обморожениях.

В морозы помощь нередко требуется и автовладельцам, застрявшим на дороге. У Красного Креста есть опыт мобилизации волонтерских групп, которые приходят на помощь в таких ситуациях: в регионах сейчас прорабатывают этот вопрос.

"В целом, мы стараемся активно привлекать к реализации мероприятий команды реагирования и волонтерские группы, сформированные в областных организациях БОКК", - заключил Виталий Дембовский.-0-