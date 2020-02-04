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04 февраля 2020, 10:54

Часнойть: выплата зарплаты медработникам находится на постоянном контроле профсоюзов

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выплата зарплаты медработникам находится на постоянном контроле профсоюзов, заявил сегодня журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть перед открытием VII съезда профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с 23 января ведем мониторинг готовности выплаты заработной платы. И вчерашний день показал, что зарплата выплачивается, никаких звонков не поступает, то есть беспокойств по этому поводу нет. Это свидетельствует о том, что система здравоохранения готова и выполняет указ Президента №27", - сказал Роберт Часнойть.

Сегодня на съезде будут обсуждаться вопросы необходимости повышения социального статуса работников здравоохранения и увеличения их заработной платы, улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи, социальной и правовой защиты работников, студентов и учащихся, закреплении кадров после распределения, а также о создании достойных и безопасных условий труда. Не останутся без внимания вопросы изменения оплаты труда работников бюджетных организаций в связи со вступлением в силу новой системы.

"Самое главное наше достижение - уровень социальной защищенности медицинских работников увеличился. За 5 лет произошел рост заработной платы, уменьшение производственного травматизма и работающих во вредных и опасных условиях труда. Эти показатели были, есть и останутся главенствующими в работе любого профсоюзного движения, в том числе Белорусского профсоюза работников здравоохранения", - отметил председатель.

Роберт Часнойть подчеркнул, что все задачи и планы, поставленные программой развития Белорусского профсоюза работников здравоохранения на пятилетку, выполнены. "Это прежде всего - повышение уровня заработной платы. Хочу подчеркнуть, что за 2019 год мы впервые за последние 5 лет превысили уровень сопоставления заработной платы работников здравоохранения с общим показателем заработной платы по стране. Это очень важный показатель.Темпы роста заработной платы выше намеченных, что говорит о том, что Министерство здравоохранения, органы исполнительной власти, профсоюз совместно работают над данными вопросами", - заявил он. Кроме того, особое внимание уделяется закреплению молодых кадров в отрасли.

Завершится съезд определением программы на ближайшие 5 лет, а также избранием председателя отраслевого профсоюза. Среди участников - представители Федерации профсоюзов и Министерства здравоохранения. Белорусский профсоюз работников здравоохранения - один из крупнейших отраслевых профсоюзов, входящих в ФПБ. Он объединяет более 334 тыс. человек.-0-

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