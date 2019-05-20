Частицы мощей святых княгини Елисаветы и инокини Варвары доставят в Минск из Нью-Йорка

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары будет находиться в Минске с 29 мая по 6 июня. Святыню в белорусскую столицу доставят из Знаменского синодального собора Нью-Йорка. Такая информация размещена на сайте Свято-Елисаветинского монастыря, сообщает БЕЛТА.
Верующие смогут поклониться святыне в Свято-Духовом кафедральном соборе, где она будет находиться 29 и 30 мая. Здесь встречу мощей возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Затем ковчег до 6 июня перенесут в Свято-Елисаветинский монастырь, в храм в честь иконы Божией Матери "Державная".
Принесение ковчега благословил митрополит Павел. Поддержку оказывает синодальный отдел по делам молодежи БПЦ.
Святая Елисавета - одна из подвижниц ХХ века. Врачи, сотрудники социальных служб и благотворители считают ее своей небесной покровительницей. Ей молятся о детях, о благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи.-0-
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