Чем отличается маркетинговое исследование от онлайн-голосования?

Что такое репрезентативная выборка? Это выборка, в которой все основные признаки исследуемой группы людей, например, страны, представлены приблизительно в той же пропорции, что и в исследуемой стране. Как с тортом: не обязательно съедать десерт целиком, чтобы понять его вкус. Достаточно небольшой части.





При проведении 100 исследований с такой выборкой в 95% случаев получаемые ответы будут находиться по законам статистики в пределах ±5% от исходного.





Как правило, этим занимаются исследовательские компании со штатом интервьюеров по всей стране, а применяемые ими методологии опросов соответствуют международным стандартам и позволяют достигнуть необходимой целевой аудитории. Услугами таких компаний пользуются практически все крупные бренды, выстраивая свои стратегии поведения на рынке.





Компания "Выбор года" 20 лет проводит комплексные исследования, по итогам которых определяет лидеров в различных категориях.





Помимо потребителей, в исследованиях участвуют представители государственных и общественных организаций, которые оценивают товары/услуги с профессиональной точки зрения; ведущие рекламные агентства; официальные лица, успешные бизнесмены и известные люди Беларуси. Это позволяет оценить товары и услуги с разных сторон и получить максимально объективные результаты.





Золотая медаль "Выбор года" на упаковке товара свидетельствует о высокой степени доверия потребителей. Такая медаль поможет сориентироваться в магазине выбрать для себя лучший товар.





Остаются последние дни до начала исследования потребительских предпочтений в рамках проекта "Выбор года 2021". Уже осенью станут известны наиболее любимые белорусами продукты.





Теперь вы знаете, что стоит за золотой медалью "Выбор года"!





Подробнее о проекте можно прочесть на сайте https://choice-of-the-year.com/





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Компании, стремящиеся к развитию и совершенствованию своих продуктов, постоянно проводят различного рода исследования. Их цель – лучше понять потребности целевой аудитории, оценить свои позиции относительно конкурентов и выбрать вектор дальнейшего развития. Один из главных компонентов тщательно продуманного исследования – репрезентативность выборки.Максимальная объективность результата – вот в чем основная ценность. Это и есть главное отличие профессиональных маркетинговых исследований от различных онлайн-голосований, которые не позволяют использовать репрезентативность. Даже если проголосовавших больше 100 тысяч – в рамках страны такое количество не сможет показать реальную ситуацию на рынке. Для компании проведение такого голосования обойдется в разы дешевле, но можно ли полагаться на полученные в итоге цифры и выстраивать маркетинговую стратегию развития?Вишенка на торте – золотая медаль проекта как символ доверия и ценности бренда. За каждой медалью – долгая и выверенная работа. Каждая номинация четко и понятно сформулирована. Это важно при опросе респондентов.