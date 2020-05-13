13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по лову рыбы фидером отменен. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов со ссылкой на организационный комитет Международной федерации рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed).

"10-й Чемпионат мира по лову рыбы фидером, который должен был проходить 11-12 июля во Франции, проводиться в этом году не будет. FIPSed приносит свои извинения за доставленные неудобства", - отметили в БООР.

Как сообщалось, республиканские соревнования по лову рыбы в Беларуси в этом году переносятся на более поздний срок (август-ноябрь) в связи с эпидемиологической ситуацией.-0-